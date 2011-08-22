Захист заявляє про погіршення стану здоров’я Тимошенко і наполягає на допущенні до неї особистого лікаря

Захист екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО заявляє про погіршення стану її здоров’я та наполягає на терміновому допущенні до неї особистого лікаря.

Про це заявив журналістам біля Печерського райсуду захисник Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Ситуація зі станом здоров’я Юлії Володимирівни погіршується. Я зараз її бачив, і навіть при зовнішньому огляді видно, що її стан погіршився, зокрема, збільшилася кількість крововиливів. Вона себе дуже погано почуває і не знаю, чи зможе взагалі сьогодні брати активну участь у процесі», - сказав він.

Ю.СУХОВ повідомив, що подав клопотання про надання можливості обстеження Ю.ТИМОШЕНКО саме її лікарем, який десять років наглядає за нею, знає аналізи крові, стан здоров’я, «і тільки він фактично може визначити, чи погіршився стан її здоров’я».

Захисник додав, що Ю.ТИМОШЕНКО не хоче, щоб результати її обстеження стали відомі іншим особам, зокрема, працівникам Міністерства охорони здоров’я, оскільки вони можуть бути використані з будь-якою метою.

«Вона хоче забезпечення конфіденційності і це її право, зокрема, визначене законом про захист персональних даних», - сказав він.

Ю.СУХОВ нагадав, що стаття 284 Цивільного кодексу передбачає, що кожна людина має право на обрання лікаря за власним бажанням.

«Вона не є засудженою особою і має всі конституційні права на належне медичне обстеження», - підкреслив він.

«Ми наполягатимемо на тому, щоб забезпечили вимоги чинного законодавства і надали можливість належного медичного обстеження», - резюмував Ю.СУХОВ.