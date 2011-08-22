Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство «Полтаватеплоенерго» заборгувало газопостачальним організаціям 32,6 млн грн

Про це УНІАН повідомив фахівець зі зв'язків з громадськістю та пресою ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Олександр ЦИГАНОК.

За його словами, заборгованість виникла внаслідок того, що тарифами на послуги теплопостачання для споживачів не забезпечується відшкодування фактичних витрат на виробництво теплової енергії.

«Крім того, спостерігається зниження рівня розрахунків за отримані послуги теплопостачання з боку населення. Так, з початку року спостерігається тенденція до зростання рівня заборгованості населення, яка станом на 1 серпня 2011 року становить 51,2 млн грн. Це за умови, що тарифи на послуги для споживачів, затверджені обласному підприємству «Полтаватеплоенерго», фактично найнижчі в Україні», - сказав О.ЦИГАНОК.

За його словами, критичний рівень заборгованості підприємства перед газопостачальними організаціями за природний газ ставить під загрозу своєчасний початок опалювального сезону і збереження гарячого водопостачання мешканцям міста та області, тому підприємство просить населення погасити борги, що накопичилися.