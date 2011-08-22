Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла прогнозну оптову ціну на електроенергію на вересень на рівні, встановленому для серпня - 596,48 грн за МВт/год. (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора від 11 серпня (постанова № 1455).

Прогнозна оптова ціна на електроенергію залишається незмінною з травня ц.р. На травень порівняно з квітнем ціна була підвищена на 3,2% - до 596,48 грн за МВт/год. (без ПДВ).

Таким чином, з початку року прогнозна оптова ціна зросла на 13,15% - з 527,12 грн за МВт/год., встановлених для січня, до 596,48 грн за МВт/год. для вересня.

НКРЕ прогнозує, що у 2011 році оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

У 2010 році рівень прогнозної оптової ціни зріс на 13,8% - з 441,4 грн, встановлених для січня, до 502,5 грн за МВт/год/ (без ПДВ) у грудні.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни зріс на 8,7% - з 395,17 грн, встановлених для січня, до 428,55 грн за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна оптова ціна електроенергії у 2008 році зросла на 46,3% - з 270,12 грн, встановлених для січня, до 395,17 грн за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% - до 264,82 грн за МВт/год. (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2006 році зросла на 16,05% - з 185,14 грн до 219 грн за МВт/год. (без ПДВ).