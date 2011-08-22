Хмельницький АМК оштрафував двох нафтотрейдерів

Хмельницьке обласне територіальне відділення АМКУ оштрафувало ПМВКП «Лан» (м. Хмельницький) та ТОВ «СКС» (м. Хмельницький) на 24 тис. грн. загалом за антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до спотворення результатів торгів, проведених ВАТ «Енергопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» у 2009 і 2010 роках.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова відділення Віталій ОЛУЙКО.

За його словами, вказані нафтотрейдери погодили тендерні пропозиції при проведенні ВАТ «Енергопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» торгів на закупівлю бензину марки А-76 і дизельного палива для Красилівського і Летичівського районів електричних мереж.

Завдяки домовленостям та узгодженню дій перемогу в тендері одержало ПМВКП «Лан», яке встановило нижчі ціни, ніж ТОВ «СКС».

«Зібрані фахівцями Відділення докази довели узгоджену поведінка товариств при підготовці до участі у торгах, усунення змагальності, обмеження конкуренції при обранні переможця при проведенні торгів, результатом чого і стала перемога ПМВКП «Лан». Узгоджена поведінка учасників тендера усунула конкуренцію між товариствами та спотворила конкурентне середовище при виборі ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» кращої пропозиції, що можливо лише у справжніх умовах змагальності», - зазначив В. ОЛУЙКО.