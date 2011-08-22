Експерт: ситуація на ринку скрапленого газу стабілізувалася завдяки аукціонній системі

Завдяки впровадженню нової аукціонної системи в Україні, вдалося стабілізувати ситуацію на ринку скрапленого газу та значно знизити його вартість для споживачів.

Про це УНІАН заявив заступник голови правління ВАТ «Дніпропетровськгаз» Дмитро КРУПОДЬОРОВ.

«Пропан-бутан досі залишається головним паливом для більш ніж трьох мільйонів українців, які проживають в регіонах з низьким рівнем газифікації. Крім того, в нинішньому році спостерігається значне зростання споживання скрапленого газу в побуті, що пояснюється зростанням цін на інші види палива. В умовах наближення опалювального сезону важливо зберегти стабільно низькі ціни на цей соціальний продукт», - зазначив представник облгазу.

За словами Д. КРУПОДЬОРОВА, серйозним досягненням стала зміна аукціонної системи реалізації скрапленого газу та проведення єдиного конкурсу до кінця поточного року.

«Минулого року ми неодноразово стикалися з проблемами зриву торгів, завищення цін з боку виробників. Що, зрештою, призводило до перебоїв з постачанням населенню, завищення цін у деяких регіонах до 200-250 гривень за балон. Крім того, серйозно зросла аварійність при користуванні балонами. Перебої з постачанням призвели до того, що люди масово почали заправлятися на автозаправних станціях. І саме ці балони вибухали найчастіше», - сказав він.

Д. КРУПОДЬОРОВ зазначив, що на сьогодні облгази забезпечені ресурсом за зниженою ціною і на тривалий період. «Це дозволяє відпускати газ населенню за ціною 130-140 гривень. Не менш важливо, що завдяки нинішній системі нам вдалося уникнути хаотичного ринку, реалізація пропан-бутану йде відповідно до вимог техніки безпеки через спеціалізовані підприємства», - додав він.

Крім того, на думку заступника голови правління «Дніпропетровськгазу», поступово стабілізується ціна на автозаправних станціях, що реалізують пропан-бутан. «Нинішні середньоринкові пропозиції можуть забезпечити нормальний діапазон роздрібних цін в межах 6,25-6,30 грн за літр. Це повністю відповідає загальноприйнятим стандартам, коли ціна на скраплений газ становить близько 60% вартості бензину», - вважає Д. КРУПОДЬОРОВ.