Підприємства ТКЕ повинні погасити борги за газ до опалювального сезону

ДК «Газ України» заявляє, що підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) мають повністю сплатити заборгованість за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років (з 1 жовтня 2010 р.), до початку нового опалювального періоду 2011-2012 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що у липні-серпні ц.р. ДК «Газ України» провела наради з керівництвом місцевих органів влади і теплопостачальних підприємств практично з усіх регіонів України. За підсумками нарад були підготовлені протокольні рішення, що гарантують надання підприємствам ТКЕ нових графіків погашення заборгованості за природний газ, спожитий з 1 жовтня 2010 р.

Однак деякі підприємств ТКЕ не виконують у повному обсязі вимоги доручення Кабінету Міністрів Україні до протоколу наради у першого віце-прем`єр міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА від 13 липня 2011р. Згідно з вимогами зазначеного доручення КМУ, керівники місцевих органів влади до початку опалювального періоду 2011-2012 років повинні забезпечити виплату всіма категоріями споживачів, в т.ч., і підприємствами ТКЕ, заборгованості за спожитий у 2011 р. природний газ.

З огляду на це, протягом минулого і поточного тижнів в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Україні проходять наради за участю ДК «Газ України» та керівників підприємств ТКЕ. На нарадах виробляються шляхи погашення тепловиробникам заборгованості за спожитий природний газ.

ДК «Газ України» звертає увагу керівництва місцевих органів влади та підприємств ТКЕ на те, що в разі наявності у тепловиробників заборгованості за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ і неповних розрахунків за нього, у Компанії не буде законних підстав для постачання підприємствам-боржникам газу в новому опалювальному періоді 2011-2012 рр..

Довідка УНІАН. Станом на 19 серпня 2011 р., заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років (з 1 жовтня 2010 р.), становить 4,2 млрд грн (Без АТ «Київенерго»).

Рівень розрахунків підприємств ТКЕ складає 71%.

Найбільша заборгованість (з 1 жовтня 2010 р.) - у підприємств ТКЕ Донецької (762 млн грн), Дніпропетровської (641 млн грн), Харківської (594 млн грн), Луганської (268 млн грн), Одеської (232 млн грн), Запорізької (153 млн грн), Львівської (141 млн грн), Київської (118 млн грн) областей, а також АР Крим (213 млн грн) та м.Севастополь (100 млн грн).

Заборгованість столичної енергокомпанії ВАТ "Київенерго" за 2010-2011 рр.. складає 1,29 млрд грн (рівень оплати у 2011 р. - 74%).

Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Згідно з вимогами Закону України від 8 липня 2010 р. № 2467-VI «Про засади функціонування ринку природного газу» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1729, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами природного газу.