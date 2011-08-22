За угодою сторін звільнено директора шахти «Суходольська-Східна» ВАТ «Краснодонвугілля» Павла МОІСЕЄНКА.

Про це повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті Групи «Метінвест».

Відповідно до прес-релізу, новим директором шахти призначено Сергія МЕЛЬНИКА.

«Основними завданнями нового директора шахти буде забезпечення найсуворішого дотримання правил охорони праці кожним з працівників шахти і впровадження розроблених та затверджених посилених програм із забезпечення промислової безпеки. Я говорю про посилені програми з додаткового охолодження повітря під землею, з максимальної автоматизації систем контролю місцезнаходження людей під землею, а насамперед - з додаткового навчання працівників техніці безпеки, залучення до роботи з підвищення безпеки виробництва кожного», - наводяться в прес-релізі слова генерального директора ВАТ «Краснодонвугілля» Олександра ПОТАПЕНКА.

С. МЕЛЬНИК має великий практичний досвід роботи у вуглевидобувній галузі, в тому числі на керівних постах. Він вже очолював шахту «Суходольська-Східна» з 1999 по 2003 рік, після цього обіймав посаду директора «Донецької вугільної енергетичної компанії», потім - директора шахти «Довжанська - Капітальна». Закінчив Московський Всесоюзний політехнічний інститут за фахом «гірничий інженер». Кавалер знаків «Шахтарська слава» і «Шахтарська мужність».

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на шахті «Суходольська-Східна» (ВАТ «Краснодонвугілля») на горизонті 915 м стався вибух. Загинули 28 гірників, які знаходилися на аварійній ділянці.

Довідка УНІАН. ВАТ «Краснодонвугілля» є однією з найбільших вугільних компаній України з видобування і збагачення коксівного вугілля марок «Ж» і «К». До складу «Краснодонвугілля» входить чотири шахти і два шахтоуправління, дві збагачувальні фабрики, а також сервісні підрозділи. У компанії працює близько 16 тис. чоловік.

Більше 99% акцій ВАТ «Краснодонвугілля» належать ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод», що входить до Дивізіону вугілля і коксу компанії «Метінвест»

«Метінвест» є міжнародною вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і готової продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Основними акціонерами Компанії METINVEST BV (Материнської компанії Групи «Метінвест») є Група СКМ (71,25%) і Смарт-Холдинг (23,75%), спільно управляють Компанією.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - керуюча компанія Групи «Метінвест».