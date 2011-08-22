Для участі в конкурсі на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу подали заявки 9 компаній

Сьогодні конкурсна комісія з проведення першого етапу двоступінчатих торгів на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні LNG-терміналу розкрила заявки від учасників цього проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами розкриття заявок було названо 9 компаній, допущених для участі в конкурсі.

Зокрема, для участі в конкурсі заявки подали наступні компанії: Zagope (Португалія), Ramboll Oil&Gas (Данія), Socoin (Іспанія), Sener (Іспанія), Ambetech (США), ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Україна» (PricewaterhouseCoopers) (Україна, м. Київ), Sveco Industry (Фінляндія), Technique Italy (Італія), Foster Wheeler Iberia (Іспанія).

За підсумками перегляду наявності в поданих заявках всіх необхідних документів конкурсна комісія пред`явила зауваження про відсутність деяких документів до однієї компанії - Zagope (Португалія).

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ц.р. голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ сказав, що Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування проекту будівництва морського терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-термінал) на Чорноморському побережжі України.

В.КАСЬКІВ відзначив, що критеріями оцінки пропозицій будуть: ціна (гривні або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації); термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал – морський термінал з прийому зрідженого природного газу» становить 120 днів.

В.КАСЬКІВ відзначив, що на сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Також В.КАСЬКІВ відзначив, що майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставкт азербайджанського газу до Європи через чорноморське побережжя Грузії, де газ зріджуватиметься і танкерами морем доставлятися до Румунії й далі до Західної Європи).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому зрідженого природного газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО мали оголосити 19 січня 2011 року, але його було перенесено.