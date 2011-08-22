Міненерговугілля ініціює скасування пільгових тарифів на електроенергію для держшахт

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України розробило зміни до законодавства, згідно з якими пропонується скасувати застосування пільгових тарифів на електроенергію для державних вугледобувних об`єднань, а також дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

Про це йдеться у звіті про виконання плану Міненерговугілля за I півріччя, текст якого розміщено на офіційному сайті міністерства.

Міністерство, зокрема, розробило проект розпорядження Кабінету міністрів України, яким пропонується визнати таким, що втратило силу, розпорядження уряду від 23 травня 2007 року (№342), грунтуючись на рекомендаціях якого Національна комісія регулювання електроенергетики встановлює 25 державним вугільним об`єднанням тариф на рівні 1-го класу споживачів. Міністерство відзначає, що проект цього документа узгоджено Мінекономрозвитку, проте не узгоджено Мінфіном і НКРЕ. В даний час проект документа доопрацьовується.

Крім того, Міненерговугілля розробило законопроект, яким пропонується визнати таким, що втратив силу, п. 6 ст. 3 Закону України «Про державну підтримку і особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», згідно з яким для дитячих центрів тарифи на житлово-комунальні послуги, а також електроенергію встановлюються на рівні, як для населення.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням від 23 травня 2007 року №342-р рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики перевести державні вугледобувні підприємства в розряд великих споживачів електроенергії (1-й клас) за умови 100% оплати за споживану електроенергію, і затвердив перелік з 25 підприємств, для яких рекомендовано встановлення даного рівня тарифу.

НКРЕ ухвалило відповідне рішення в червні 2007 року.

Роздрібний тариф для споживачів першого класу (великі споживачі) завжди значно нижчий за тариф другого класу (дрібні споживачі).

В даний час за пільговим тарифом одержують електроенергію 26 державних вугледобувних підприємств і одна приватна компанія ТОВ «Інтер-інвест вугілля» (м. Первомайськ, Луганська обл.), яку пов`язують з ММК ім. Ілліча.

У квітні 2010 року НКРЕ висловлювалася за доцільність збереження пільгових тарифів на електроенергію для вугледобувних підприємств.

На думку регулятора, підвищення цін на електроенергію для цієї категорії споживачів призвело б до збільшення вартості вугільної продукції, і, як наслідок, зростання оптової та кінцевої ціни на електроенергію для всіх груп споживачів.