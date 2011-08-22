«Нафтогаз» надав «Чорноморнафтогазу» безвідсотковий кредит на 1,3 млрд. грн.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надала ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) безвідсотковий кредит на суму 1,278 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні ДАТ «Чорноморнафтогаз», опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошують, що договір про надання позики був підписаний 22 червня 2011 року, а кошти перераховані позичальнику 17 серпня.

Термін дії договору - до 31 грудня 2011 року.

Також у повідомленні зазначено, що позика надається на безвідсотковій основі з метою реалізації заходів, передбачених Програмою робіт ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік щодо забезпечення виконання планових показників видобутку природного газу.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу - 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».