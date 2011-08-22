Янукович доручив Азарову забезпечити ефективне використання енергоносіїв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на збільшення ефективності використання і економії енергоносіїв у державі.

Про це йдеться в дорученні Президента «Щодо запобігання негативному впливу на економіку України значного зростання ціни на природний газ, що імпортується”, обнародуваному на сайті глави держави.

Зокрема, до 1 жовтня прем`єр-міністру доручено забезпечити розробку і внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про введення обов`язкового обліку виробленої теплової енергії, що транспортується, розподіленої і фактично спожитої.

Також до 1 листопада доручено внести зміни до Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки (далі Програма) і Енергетичної стратегії України до 2030 року в частині зменшення обсягів використання природного газу і збільшення обсягів використання альтернативних видів палива; вдосконалити порядок використання коштів держбюджету на виконання Програми, з наданням пріоритету проектам, спрямованим на зменшення споживання природного газу; затвердити план заходів щодо збільшення питомої ваги вітчизняних рідких і газоподібних вуглеводнів в енергетичному балансі України на 2011-2012 роки.

Крім того, до 31 грудня доручено розробити комплекс заходів щодо стимулювання впровадження енергоефективних технологій і економного споживання енергетичних ресурсів, виробництва альтернативних видів палива, зокрема, шляхом залучення на ці цілі міжнародної технічної допомоги, інвестицій і кредитних ресурсів іноземних інвесторів.

Крім цього М.АЗАРОВУ доручено забезпечити формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності економного споживання енергоресурсів, зокрема, природного газу.

У свою чергу першому віце-прем`єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі Андрію КЛЮЄВУ, міністру ЖКГ Анатолію БЛИЗНЮКУ, міністру енергетики і вугільної промисловості Юрію БОЙКУ, міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ, голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, доручено до 1 жовтня забезпечити проведення енергетичного аудиту суб`єктів господарювання, що здійснюють виробництво, транспортування і постачання теплової енергії споживачам, і за його результатами вжити заходів з підвищення рівня енергоефективності діяльності таких суб`єктів і скорочення ними споживання природного газу при виробництві тепла, зокрема, шляхом заміни природного газу альтернативними видами палива.

Також А.КЛЮЄВУ, Ю.БОЙКУ, голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій доручено до жовтня забезпечити проведення перевірок готовності суб`єктів господарювання, що використовують природний газ як основний вид палива, до переходу на використання резервних видів палива, і за результатами вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій доручено до жовтня активізувати роботу із залучення коштів із позабюджетних джерел, зокрема коштів міжнародних організацій, для оптимізації системи теплопостачання населених пунктів шляхом закриття або модернізації нерентабельних об`єктів комунальної теплоенергетики, впровадження когенераційних установок, будівництва, у разі потреби, нових котельних за новітніми ресурсозберігаючими технологіями, використання сучасних видів теплоізоляції та попередньо ізольованих труб при ремонті теплових мереж, утворенні індивідуальних теплових пунктів.