Держгірпромнагляд підтримує рішення власників «Краснодонвугілля» преміювати шахтарів за безпеку

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд) підтримує рішення власників і керівництва ВАТ «Краснодонвугілля» преміювати шахтарів підприємства за дотримання правил техніки безпеки, а також за активну роботу в галузі охорони праці. Про це журналістам заявив заступник начальника управління організації державного нагляду у вугільній промисловості Держгірпромнагляду Євген Степановський.

«Заявлене керівництвом «Краснодонвугілля» рішення про преміювання, безумовно, сприятиме підвищенню рівня безпеки на шахтах підприємства», - зазначив Є.Степановський. Крім того, на його думку, важливим фактором забезпечення максимально високого рівня безпеки праці шахтарів стане постійна роз`яснювальна робота з гірниками щодо техніки безпеки.

Як повідомлялося, керівництво «Краснодонвугілля» визначило комплекс посилених заходів, понад встановлені чинним законодавством, які мають забезпечити максимально високий рівень безпеки праці шахтарів підприємства. Зокрема, ці заходи будуть спрямовані на додаткове охолодження повітря, на максимальну автоматизацію систем контролю місцезнаходження людей і устаткування під землею, а також на додаткове навчання працівників шахти техніці безпеки. Також прийнято рішення, що гірників ПАТ «Краснодонвугілля» будуть преміювати за дотримання правил техніки безпеки. Витрати на цю статтю охорони праці підприємства до кінця 2011 року складуть більше 80 млн. грн., безпосередньо на шахті «Суходільська-Східна» - 14 млн. грн.

Вибух метано-повітряної суміші на шахті «Суходільська-Східна» ВАТ «Краснодонвугілля» 29 липня забрав життя 28 гірників.

Довідка УНІАН. ПАТ «Краснодонвугілля» є одним з найбільших вугільних компаній України з видобування і збагачення коксівного вугілля марок «Ж» і «К». До його складу входить сім шахт і шахтоуправлінь, дві збагачувальні фабрики, а також сервісні підрозділи. У компанії працює 15 тис. осіб.

Більше 99% акцій ВАТ «Краснодонвугілля» належать ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод», що входить до Дивізіону вугілля і коксу компанії «Метінвест»

«Метінвест» є міжнародною вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і готової продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Основними акціонерами Компанії METINVEST BV (Материнської компанії Групи «Метінвест») є Група СКМ (71,25%) і Смарт-Холдинг (23,75%), спільно управляють компанією.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - керуюча компанія Групи «Метінвест».