Європейські ф'ючерси на нафту впали на фоні успіхів повстанців у Лівії

Європейські нафтові ф`ючерси впали в понеділок, тому що лівійські повстанці захопили більшу частину столиці країни, породивши надії на те, що конфлікт, який тягнеться уже шість місяців, можливо, близький до завершення, передає ПРАЙМ.

Проте ціни на нафту марки Brent, які вважаються найсильнішим барометром світових поставок нафти, повернули більшу частину втрачених позицій, тому що трейдери стримали свої очікування щодо швидкого відновлення нафтового експорту з Лівії. До початку громадянської війни в лютому Лівія поставляла 1,3 млн. барелів нафти в день.

Жовтневі ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE Futures за підсумками торгів знизилися на 36 центів, або на 0,3%, до 108,26 долара за барель.

Американські ф`ючерси, між тим, різко зростали і продовжили своє зростання до закриття сесії. Учасники ринку пояснюють це зростання зміцненням на фондовому ринку США і закінченням найближчого контракту на ф`ючерси, що часто породжує волатильність, оскільки інвестори прагнуть закрити позиції.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування вересневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 1,86 долара, або на 2,3%, до 84,12 долара за барель. Жовтневі ф`ючерси, які активніше торгуються, зросли на 2,01 долара, або на 2,4%, до 84,42 долара за барель.

Вилучення з ринку лівійського експорту було ключовим чинником зростання цін на Brent вище 100 доларів за барель цього року. Хоча досягнуті повстанцями на вихідних успіхи підвищили очікування зниження цін, учасники ринку обережно ставляться до перспектив швидкого відновлення експорту з Лівії.

Вересневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів знизилися в ціні на 0,61 цента, або на 0,2%, до 2,8351 долара за галон. Вересневі ф`ючерси на топковий мазут зросли в ціні на 0,62 цента, або на 0,2%, до 2,9107 долара за галон.