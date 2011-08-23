Розвиток відновлювальної енергетики в СНД перейде восени на принципово новий рівень - експерти

Розвиток відновлювальної енергетики в країнах СНД перейде восени на принципово новий рівень реалізації і більші масштаби інвестиційних проектів. Таку думку висловили спікери 3-го Міжнародного Форуму з відновлюваної енергетики та енергоефективності в Україні REF-2011, який відбудеться в Києві 17-18 жовтня цього року.

Зокрема, авторитетні галузеві експерти вважають досвід України у розвитку проектів у сфері відновлюваної енергетики дуже цінним і показовим для інших держав, а Форум REF-2011 - ключовою галузевою подією в країнах Східної Європи.

Як зазначив член ради директорів «Група НІТОЛ» (РФ, виробництво полікремнію, сонячна енергетика) Андрій КОТЕНКО, «в останні роки ми спостерігаємо динамічний розвиток ринку сонячної енергетики в Україні. При цьому інвестиції спрямовані як у формування сировинної основи галузі, виробництво моно-і полікристалічного кремнію, так і безпосередньо в будівництво сонячних електростанцій. Цей факт робить 3-й Міжнародний Форум з відновлюваної енергетики та енергоефективності в Україні цікавим як для потенційних інвесторів і фахівців сонячної енергетики, так і для представників законодавчої та виконавчої влади з точки зору знайомства з досвідом реалізації програм підтримки сонячної енергетики в Україні. Упевнений, що Форум стане платформою для демонстрації поточного статусу розвитку галузі в СНД і місцем плідних ділових контактів».

Поряд з динамічним розвитком відновлюваної енергетики в країнах СНД, і Україні зокрема, галузеві компанії також очікують формування ринку супутніх послуг.

«Після прийняття в 2009 р. законодавства про зелений» тариф в Україні розпочався справжній бум проектів з відновлюваної енергетики. У цьому році ми вже бачимо перші великі проекти на стадії будівництва. Ми впевнені, що на наступний рік почнеться девелоперський бум в галузі і Україні вже потрібно готуватися до великих обсягів будівельно-монтажних робіт», - зазначив Вадим Новиков, директор компанії Prenecon Ukraine (вітроенергетика).

На його думку, сьогодні як замовники, так і підрядники поки не готові до галузевого буму в Україні, проте багатий досвід країн Західної Європи, який також буде представлений на REF-2011, дозволить усунути ці «хвороби ринку, що розвивається».

Важливість ефективних галузевих комунікацій також підкреслює Глава Фонду відновлюваної енергетики та енергозбереження Вірменії Тамара Бабаян: «Міжнародний Форум REF-2011 підкреслює зростання стратегічної галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності та сприяє розвитку міжнародного співробітництва, а також взаємодії між дослідниками, професіоналами галузі, інвесторами і урядами для подальшого зростання в динамічній, глобальній ринковій економіці. Форум надасть унікальну можливість налагодити нові ділові контакти, створивши платформу для обміну інформацією і досвідом, а також визначити нові проекти та інвестиційні можливості. Впевнена, що всі учасники отримають нові знання та інформацію для своєї сфери діяльності».

Довідка УНІАН. 3-й Міжнародний Форум з відновлюваної енергетики REF-2011 відбудеться 17-18 жовтня 2011 р. в Києві (готель «ІнтерКонтиненталь»). Організатор форуму - Центр відновлюваної енергетики Fuel Alternative, співорганізатор - Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ), за підтримки Європейської Асоціації малої гідроенергетики (ESHA), Асоціації індустрії сонячної енергетики Німеччини (BSW-Solar) та ін. У 2010 р. Учасники REF-2010 стали більше 280 делегатів з 30 країн.

Партнери Форуму REF-2011: KPMG (брендовий спонсор), Beiten Burkhardt (юридичний партнер), Activ Solar (спонсор секції з сонячної енергетики), Prenecon (спонсор секції з вітрової енергетики), ПГ "Домініон" (спонсор секції з енергоефективності).