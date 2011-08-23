За тиждень ціни на нафтопродукти в Україні знизилися в середньому на 1,4%
З 15 по 22 серпня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,8 - 2,1% (у середньому на 1,4%).
Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95» (м. Київ).
За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 15 по 22 серпня 2011 середні по Україні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:
на бензин А-80 - знизилися на 1,1%, або 130 грн./тонна, - до 11 740 грн./тонна;
на бензин А-92 - знизилися на 2,1%, або 250 грн./тонна, - до 11 780 грн./тонна;
на бензин А-95 - знизилися на 0,8%, або 100 грн./тонна, - до 12 290 грн./тонна;
на дизельне пальне - знизилися на 1,7%, або 170 грн./тонна, - до 10 010 грн./тонна.
Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95»створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.