Для стабілізації ринку нафтопродуктів необхідно скоротити частку імпорту до 15% – Бойко

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО вважає, що для стабілізації на ринку нафтопродуктів необхідно скоротити частку імпортних нафтопродуктів до 15% одночасно із збільшенням вітчизняної нафтопереробки.

Про це Ю.БОЙКО сказав в інтерв`ю телекомпанії «5 канал», повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«У нас повинно бути таке саме співвідношення, яке було у 2004 році, – у нас було 15% імпорту, все інше – ми виробляли самі. За рахунок того, що в нас були імпортні мита на нафтопродукти», - зазначив міністр.

Як вважає Ю.БОЙКО, звільнення нафтотрейдерів від імпортного мита за часів уряду Юлії ТИМОШЕНКО зумовило стрімке зростання імпорту на ринку палива.

Ю.БОЙКО наголосив, що держава вживає всіх необхідних заходів для розвитку вітчизняної нафтопереробної галузі.

«Зараз уряд вживає заходів для того, щоб знову створити ситуацію, яка була в 2004 році. Тому що переробка нафти в країні – це робочі місця, це податки тут, а закупівля імпортних нафтопродуктів – це підживлення економіки інших держав», - переконаний міністр.