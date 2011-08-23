Україна має намір через 5 років знизити імпорт російського газу на 70% – Бойко

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО прогнозує скорочення імпорту російського природного газу до 2016 року на 70%, або 28 млрд. куб. м газу, порівняно із запланованим обсягом закупівлі у 2011 році, до 12 млрд. куб. м на рік.

Про це Ю.БОЙКО сказав в інтерв`ю телекомпанії «5 канал», повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Ми плануємо з 20 млрд. куб. м газу власного видобутку вийти на 27 млрд. за 5 років... ми плануємо, що купуватимемо російського газу через 5 років 12 млрд. куб. м», – сказав він.

Окрім того, за прогнозами Ю.БОЙКО, в поточному році Україна скоротить споживання природного газу до 54 млрд. куб. м, а в 2012 році – на 8-10 млрд. куб. м, тоді як у 2010 році воно становило 57,6 млрд. куб. м.

За його словами, Україна спрямовує зусилля на розвиток альтернативної енергетики й активними темпами скорочує відставання від країн Європи в збільшенні частки нетрадиційних енергоресурсів.

«Ми може трохи відстаємо від Європи, але ми дуже швидко зараз наздоганяємо. У нас є своя програма в цьому напрямку – вітроенергетика, мала гідроенергетика та інші галузі», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на збільшення ефективності використання та економії енергоносіїв у державі.