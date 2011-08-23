«Нафтогаз України» має намір продати ОВДП на 1,22 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» має намір продати «Ощадбанку» і банку «Дельта» облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 1,22 млрд. грн. на умовах РЕПО.

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому на офіційному інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кількість ОВДП, які планується продати «Ощадбанку», становить 690 тис. облігацій, ціна зворотного викупу становить 708,486 млн. грн. Банку «Дельта» планується продати 530 тис. облігацій, ціна зворотного викупу - 542,489 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.