Україна незабаром виставить на аукціони родовища сланцевого газу

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявляє, що Україна ближчим часом проведе аукціони з виділення площ для видобування сланцевого газу.

Про це Ю.БОЙКО сказав в інтерв`ю телекомпанії «5 канал», повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За його словами, провідні компанії світу виявляють значний інтерес до видобування сланцевого газу в Україні, і мають намір взяти участь в аукціонах з виділення площ для розробки родовищ.

«Декілька компаній вже прийшли. Це, перш за все, американські компанії, європейські: голландська Shell, а також італійська Eni. Я знаю, що ближчим часом буде проведений ряд аукціонів з виділення площ для видобування сланцевого газу», - повідомив Ю.БОЙКО.

Підтвердженням значної зацікавленості видобувних компаній світу у розробці українських покладів сланцевого газу міністр вважає очікувану участь керівників найбільших світових нафтогазових компаній у ряді конференцій з питань видобування газу з нетрадиційних джерел в Україні, які організовує в Україні восени цього року авторитетна у світі компанія IHS CERA за підтримки Міненерговугілля.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 року Кабінет міністрів України своєю постановою відніс сланцевий газ до корисних копалини загальнодержавного значення.

У жовтні 2010 року Верховна Рада звільнила від ліцензування пошук і розвідку, видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, який видобувається зі сланцю - поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобування газу, переважно, за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині та Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти до Європи, змінивши баланс сил у її відносинах із Росією.

Міністерство екології і природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення і розробки українських родовищ сланцевого газу.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу. За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд. куб. м на рік цих енергоресурсів.