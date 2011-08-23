НКРЕ зберегла роздрібні тарифи на електроенергію на вересень на рівні серпня
15:01, 23 серпня 2011Енергетика
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Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній на вересень на рівні серпня 2011 року.
Про це УНІАН повідомили у комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора.
Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги у вересні збережеться на рівні 63,31 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу – 83,56 коп. за кВт/год. (без ПДВ).
НКРЕ зберігає незмінними роздрібні тарифи обленерго з червня ц.р.
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