Ривок до сонця: Україну "зігріють" сонячні інвестиції

Світ ставить на відновлювану енергетику. Україна рік тому не мала жодної великої сонячної електростанції, зараз же в країні працюють батареї потужністю 67,55 МВт, в Криму будується один з найбільших сонячних парків Європи та світу. За короткий час нашій державі вдалося зробити ривок і вийти у перші ряди за темпами розвитку фотовольтаїки.

Ціни на викопні види палива зростають, і це закономірно - з кожним роком його залишається все менше. Атомна генерація, яка ще нещодавно здавалася найбільш реальною заміною нафти і газу, вимагає потрійної перестраховки, та й уран - ресурс вичерпний. У свою чергу сонце дарує енергію безкоштовно, причому користуватися його прихильністю можна ще, як мінімум, 5 млрд років.

Уряди процвітаючих країн давно зрозуміли, що розвитку «зеленої» енергетики немає альтернативи. Економічне стимулювання галузі дало бажаний результат - у 2009 році інвестиції у відновлювану енергетику перевищили вкладення у традиційну. Загальна потужність введених в експлуатацію у 2010 році сонячних, вітро- та гідроелектростанцій перевищила потужність нової теплової та атомної генерації.

Влада Україні довгі роки приділяла увагу розвитку «зеленої» енергетики тільки на словах. Зовсім недавно ситуація нарешті змінилася - енергозбереження та альтернативна енергетика були визначені ключовими точками зростання економіки країни. Інвестори отримали законодавчі гарантії викупу всієї електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел, за привабливим зеленим тарифом. Процедура ліцензування була істотно спрощена.

У свою чергу, бізнес не змусив довго чекати - у нову енергетику почали інвестувати і маленькі вітчизняні, і великі іноземні компанії.

Першопрохідці

Коли австрійська Activ Solar приступала до проектування сонячного парку в селі Родніково (Сімферопольський район, АРК), мало хто сприймав її плани всерйоз. Проте іноземному інвестору вдалося в короткі терміни побудувати станцію потужністю 7,5 МВт, яка стала найбільшою на пострадянських просторах. У лютому 2011 року пілотний сонячний парк запрацював на повну потужність.

Незабаром Activ Solar розпочала спорудження ще однієї геліоелектростанці в Охотніково (Сакський район, АРК), зараз на об'єкті введені в експлуатацію сонячні батареї загальною потужністю 40 МВт, до кінця року їх потужність сягне 80 МВт. Розміри геліоелектростанціі вражають - вони еквівалентні 207 футбольних полів, після завершення будівництва об'єкт буде оснащений 360 тис. наземних модулів. Варто підкреслити, що сонячне парк в Охотніковому буде четвертою за потужністю PV-інсталяцією у світі та третьою в Європі. «Проект такого масштабу знаменує собою поворотний момент у розвитку сонячної енергетики в Європі», - говорить представник компанії.

Але й на цьому австрійська компанія не збирається зупинятися - вона будує ще одну станцію біля села Перово (Сімферопольський район, АРК), днями завершилося спорудження першої черги потужністю 20 МВт.

Інтерес інвестора до Криму не випадковий - півострів не тільки має високий рівень сонячної активності, а й відчуває дуже серйозний дефіцит електроенергії. Колись в АРК планували побудувати атомну електростанцію, але, після аварії на Чорнобильській АЕС проект заморозили, а регіон залишився лише з кількома застарілими тепловими станціями, які виробляють до 15% від рівня споживання населення і промисловості регіону. При транспортуванні електроенергії з «материка» занадто великі втрати.

У той же час, тільки одна станція в Охотніковому зможе забезпечити «чистою» енергією 20 тис. домогосподарств.

Перемога малими силами

Запуск пілотного проекту у Родніковому став стартовим пострілом, після якого малий і великий почав вкладати у будівництво сонячних електростанцій в різних регіонах України. Приміром, у Вінницькій області у січні розпочала роботу сонячна електростанція потужністю 35 кВт, змонтована на даху виробничого будинку Гніванського шиноремонтному заводу.

У свою чергу, компанія "Зоря 2003" запустила мікро-сонячну електростанцію в Луганській області. Її панелі потужністю 15 кВт розташовані над трасою "Харків-Ростов". У серпні інвестори мають намір закупити обладнання для другої черги станції потужністю 30 кВт. Показово, що фінансує проект власник однієї з шахт, який повірив у перспективність сонячної енергетики.

На кінець поточного місяця - початок вересня намічено також запуск першої черги геліоелектростанціі потужністю 250 кВт, яка будується біля Слобода-Бушанської малої ГЕС у Вінницькій області. Вже наступного року власник обох енергооб'єктів - компанія «Енергоінвест» планує наростити потужність сонячних панелей до 1,786 МВт. За словами президента компанії Володимира Житника, надалі таку ж сонячну електростанцію «Енергоінвест» побудує біля ще однієї малої ГЕС.

Подібні плани виношує ще один оператор ГЕС - компанія «Новосвіт», вона має намір розмістити сонячні панелі потужністю 140 кВт біля малої гідроелектростанції у Тальнівському районі Черкаської області. Директор компанії Сергій Кульматицький підкреслює: побудова сонячної електростанції поблизу малої ГЕС дозволяє задіяти існуюче підключення до електричних мереж і тим самим здешевити проект. «До того ж у нас на гідроспорудах є південний схил, на якому можна встановити батареї, не використовуючи для цього цінні орні землі», - підкреслює він.

У стадії реалізації ще кілька проектів з будівництва сонячних станцій, наприклад, в Одеській та Вінницькій областях.

Виграють усі

Сонячна енергетика не тільки генерує «чисту» електрику, а й стимулює розвиток наукомістких галузей промисловості, створює нові робочі місця у машинобудуванні, приладобудуванні. Згідно із законодавством, з нового року не менше 15% комплектуючих геліоелектростанцій повинні бути вітчизняними, надалі цей відсоток буде тільки зростати.

В Україні є підприємства, які вже зараз працюють на потреби фотовольтаїки. Зокрема, запорізький «Завод напівпровідників» пройшов докорінну модернізацію і приступив до випуску високоякісного кремнію, який в таких обсягах здатні виробляти лише десяток компаній у світі. Київський завод «Квазар» успішно реалізує свої сонячні батареї на українському та європейському ринку, «Запоріжтрансформатор» поставляє устаткування для сонячних електростанцій до Іспанії.

Звичайно, щоб забезпечити матеріалами та комплектуючими зростаючий український ринок підприємствам доведеться проводити модернізацію і швидко рухатися вперед - адже навіть проста свая під сонячну панель повинна бути високої якості, щоб прослужити не менше 25 років.

У кінцевому рахунку, від створення сонячних парків виграють і енергетика України і її промисловість, «зелена» генерація забезпечить якісне електропостачання і чисте повітря, яке не купити за будь-які гроші. Залишається сподіватися, що галузь і надалі буде розвиватися так само динамічно, випереджаючи прогнози навіть найсміливіших експертів.

Іван Романчук