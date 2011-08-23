Реалізація бензину в Україні скоротилася на 9,5%, дизпалива - на 8,6%

15:10, 23 серпня 2011
Енергетика
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Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7437 одиниць, у липні ц.р. скоротилася на 9,5%, порівняно з липнем 2010 року, до 320,7 тис. тонн, а дизельного палива - на 8,6%, до 147,2 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

У повідомленні наголошується, в обсязі реалізованого бензину 52,2% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 43,3% - А-90-93, 4,5% - А-72-80.

У липні через мережу АЗС було продано у роздріб світлих нафтопродуктів і скрапленого та стисненого газу для автомобілів на загальну суму 6,543 млрд грн, з якої 4,363 млрд грн (66,7%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного і 1,704 млрд грн (26,0%) - від продажу дизельного палива, 335,6 млн грн (5,1%) - від продажу скрапленого газу та 142,9 млн грн (2,2%) - від продажу стисненого газу.

На 1 серпня 2011 року на АЗС у залишках налічувалося 117,5 тис. тонн бензину, 58,6 тис. тонн дизельного палива, 7,3 тис. тонн скрапленого газу та 0,5 тис. тонн стисненого газу.

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