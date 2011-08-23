Coal Energy збільшила видобуток вугілля у 2,8 рази

Компанія Coal Energy S.A. (Люксембург), що володіє в Україні через НПО "Механік" (Донецька обл.) 10 шахтами, у 2011 фінансовому році збільшила видобуток вугілля більш ніж у 2,8 рази, або на 1,048 млн тонн, порівняно з 2010 фінансовим роком - до 1,628 млн тонн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, розміщеному на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, видобуток рядового вугілля на шахтах склав 1,060 млн тонн, що на 137,4%, або 613,9 тис. більше, ніж у 2010 фінансовому році, видобуток на відвалах збільшився у 4,25 рази - з 133,6 тис. тонн до 567,974 тис. тонн.

На шахтах компанії видобуто 793,927 тис. тонн енергетичного вугілля (зростання 78%, або 247,822 тис. тонн), коксівного - 266,693 тис. тонн (у 2010 фінансовому році - 0,6 тис. тонн).

У липні 2011 року видобуток вугілля на шахтах компанії зріс на 71,1%, або на 60,96 тис. тонн, до 146,649 тис. тонн.

Довідка УНІАН. До структури Coal Energy S.A. входять 10 вугільних шахт, а також активи з переробки вугільних відвалів і збагачення.

100% статутного капіталу Coal Energy належить компанії Lycaste Holdings Limited (Кіпр), якою в рівних частках володіють Віктор та Марина ВИШНЕВЕЦЬКІ.

У свою чергу в НВО "Механік" входить асоціація «Надра Донбасу».

У складі асоціації зараз працюють 6 шахт: шахти ім. Преподобного Сергія Радонезького, "Свято-Миколаївська", "Свято-Андріївська", що входять до складу вуглевидобувного об'єднання "Східне", і шахти "Свято-Серафимівська", "Свято-Покровська", ім. Святителя Василя Великого, що входять до складу вуглевидобувного об'єднання "Західне".

У липні 2011 Coal Energy S.A. залучила близько 81,5 млн дол. від первинного публічного розміщення 25% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі.