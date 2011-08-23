Ціна української нафти на торгах УМВБ знизилася до 7263 грн за тонну

Середньозважена ціна реалізації української нафти 23 серпня на аукціонних торгах № 156 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) знизилася на 0,01%, або на 1 грн за тонну, порівняно з попереднім аукціоном, до 7263 грн за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВБ.

У повідомленні наголошується, що на торгах було реалізовано 175,580 тис. тонн нафти на загальну суму 1 млрд 275 млн 237,540 тис. грн.

Також на аукціоні було реалізовано 5,95 тис. тонн скрапленого газу за ціною 7550 грн за тонну на загальну суму 44 млн 922,500 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середньозважена ціна реалізації української нафти 26 липня на аукціонних торгах № 155 на УМВБ знизилася на 2,9%, або на 219 грн за тонну, порівняно з попереднім аукціоном, до 7264 грн за тонну (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов'язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Згідно із законодавством, стартова ціна реалізованої на аукціонах української нафти і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржових торгів.