Petrobras і «Зоря» - «Машпроект» створять у Бразилії виробництво газогенераторів

Державна нафтогазова компанія Бразилії Petrobras і Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» (м. Миколаїв) мають намір створити у Бразилії спільне виробництво газогенераторів.

Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Бразилії в Україні Антоніо Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У повідомленні наголошується, що, згідно з даним проектом, Petrobras планує закупити 200 газотурбінних установок протягом 10 років.

Довідка УНІАН.Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» є одним з найбільших у країнах СНД постачальників газотурбінного обладнання для потреб флоту і промисловості. З 1954 року замовникам поставлено більше 3000 газотурбінних двигунів і тисячі різноманітних зубчатих передач.

Газотурбінними установками ДП "Зоря" - "Машпроект" оснащені більше 500 кораблів, у тому числі військових, починаючи від есмінців і закінчуючи кораблями на повітряній подушці, у 20 країнах світу.

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) - бразильська державна нафтогазова компанія. Штаб-квартира компанії розташована у Ріо-де-Жанейро. Petrobras спеціалізується на операціях у сфері видобутку, переробки і транспортування нафти і природного газу в Бразилії та інших країнах (Ангола, Аргентина, Болівія, Колумбія, Нігерія, США та ін.) Також компанія займається виробництвом біопалива і виробленням електроенергії.