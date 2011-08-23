Zorg Biogas побудує біогазову станцію у Миколаївській області

Компанія Zorg Biogas AG (Швейцарія) планує до кінця року ввести в експлуатацію першу чергу біогазової електростанції у с. Пересадівка (Миколаївська обл.).

Про це УНІАН повідомив директор ТОВ "Зорг Біогаз Україна" Ігор РЕДДІХ.

За його словами, на даний момент вже узгоджена вся документація проекту та підготовлені компоненти біогазової станції. Проект реалізується в інтересах ТОВ «Пересадівська біоелектростанція». Його вартість становить близько 3 млн євро. Будівництво почнеться найближчим часом як тільки будуть пройдені фінальні погодження та отримані дозволи. Після повного введення в експлуатацію об'єкта, яке очікується навесні 2012 року, його сумарна встановлена ​​потужність складатиме 1,36 МВт.

Сировиною для станції служитиме 60 тонн на добу гною з місцевою молочної ферми і 60 тонн на добу кукурудзяного силосу. Крім електроенергії, станція вироблятиме біодобрива.

І. РЕДДІХ повідомив, що компанія також реалізує проект будівництва біогазової установки у с. Підгороднє (Дніпропетровська обл.). Установка будується на замовлення агрохолдингу «Деміс Агро». Потужність установки складе 100 кВт. Вартість проекту - 1 млн євро. На сьогоднішній день готовність об'єкта становить 30-40%, а в експлуатацію він буде ймовірно введений до листопада ц.р.

Довідка УНІАН. Zorg Biogas AG виконує повний комплекс робіт з проектування, будівництва, налагодження та експлуатації біогазових станцій у 12 країнах світу. Чисельність персоналу «Зорг Біогаз України» становить 40 чоловік, працює з 2007 року.