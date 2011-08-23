Китайська FIXAM Group Limited інвестує у проекти в Херсонській області до 150 млн дол

Китайська FIXAM Group Limited планує інвестувати у проекти в Херсонській області до 150 млн дол.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, про це домовилися голова Херсонської ОДА Микола КОСТЯК і директор FIXAM Group Limited Чанг ЯНГ (Zhang Yang) на зустрічі у понеділок 22 серпня.

Керівництво ОДА головною метою зустрічі ставило питання про залучення іноземних інвестицій для модернізації ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

Проте представники компанії, окрім модернізації ТЕЦ, повідомили про готовність інвестувати також у будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції.

За інформацією китайської сторони, у будівництво оптового ринку заплановано інвестувати 150 млн дол., з них 50 млн дол. у поточному році. Впровадження проекту передбачає як головні напрями - торгівлю, зберігання, переробку сільгосппродукції, так і другорядні - використання цілого комплексу енергозберігаючих технологій («теплові насоси» і вітроелектрогенератори малої потужності).

Реконструкція Херсонської ТЕЦ дозволить перевести Херсонську ТЕЦ на біопаливо, отримане з відходів агровиробництва. Сума інвестицій у даний проект і термін реалізації поки не анонсувалися.

За результатами зустрічі сторони домовилися про створення спільної робочої групи на чолі з віце-губернатором Василем КОТЬОНКОВИМ для опрацювання проектних рішень, погодження та організації реконструкції ТЕЦ.

Довідка УНІАН. ПАТ «Херсонська ТЕЦ» забезпечує централізованим опаленням 48% споживачів даної комунальної послуги від загальної кількості таких споживачів у Херсоні.

Херсонська ТЕЦ має елкетрогенеруючі потужності до 80 МВт і теплогенеруючі - до 737,7 Гкал/год.

Херсонська ТЕЦ з вересня 2009 року перебуває під управлінням НАК «Нафтогаз України».