Український уряд вдався до нової "газової" стратегії - експерт

Український уряд виявився у складному становищі в газових переговорах з Росією, що змусило його вдатися до нової стратегії.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Зенон ЗАВАДА.

На його думку, «плани про перехід на споживання вугілля та розробку видобутку газу на шельфі Чорного моря є амбітними, особливо за такий короткий період, як п'ять років». Однак ці проекти зможуть забезпечити стабільність щодо обсягів поставок та цін для української промисловості, вважає аналітик.

З.ЗАВАДА також зазначив, що збільшення цін на газ на 19,2% у третьому кварталі поточного року змусило український уряд приймати більш ефективні рішення, у тому числі забезпечити альтернативні джерела для поставок газу, такі як прямий транзит газу з Туркменістану.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО спрогнозував в інтерв'ю телекомпанії «5 канал» скорочення Україною імпорту російського природного газу до 2016 року на 70%, або 28 млрд куб. м газу, порівняно з запланованим обсягом закупівлі у 2011 році, до 12 млрд куб. м на рік.

«Ми плануємо з 20 млрд куб. м газу власного видобутку вийти на 27 млрд за 5 років... ми плануємо, що будемо закуповувати російського газу через 5 років 12 млрд куб. м», - сказав міністр. За його словами, Україна спрямовує зусилля на розвиток альтернативної енергетики і активними темпами скорочує відставання від країн Європи у збільшенні частки нетрадиційних енергоресурсів.

Раніше повідомлялося, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем'єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на збільшення ефективності використання та економії енергоносіїв у державі.

У свою чергу, М. АЗАРОВ заявляв, що Україна зацікавлена ​​у відновленні поставок туркменського газу і розглядає кілька варіантів постачання.