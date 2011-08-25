«Чорноморнафтогаз» оголосив тендер на закупівлю ще однієї плавучої бурової установки

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) оголосило про проведення відкритих торгів на закупівлю ще однієї самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ).

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталу «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кінцевий термін подання пропозицій - 21 вересня 2011 року. Термін постачання - 2011-2012 рр.. Місце поставки - на умовах FCA.

Забезпечення пропозиції - завдаток (32,4 млн грн)

Також у повідомленні зазначено, що розкриття пропозицій відбудеться 21 вересня 2011 року об 11:10 у центральному офісі НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6, актова зала).

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН повідомив, що компанія найближчим часом оголосить тендер на придбання ще однієї сучасної бурової установки.

«Відбулася технічна рада, де затверджені абсолютно всі технічні характеристики на закупівлю другої установки, глибина буріння якої становитиме до 120 метрів, що майже вдвічі більше тих, які у нас є зараз. Це буде надсучасна установка, завтрашній, а не вчорашній день», - зазначив В.ЧУПРУН.

Нагадаємо, 1 квітня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що «Нафтогаз» купив у Сінгапурі бурову установку для видобутку нафти на Суботинському родовищі на шельфі Чорного моря.

Згодом тижневик «Дзеркало тижня» написав, що компанія Highway Investment Processing (Великобританія) виграла тендер «Чорноморнафтогазу» на 400 млн доларів на купівлю бурової установки.

Компанія-виробник Keppel продала установку своєму партнерові - компанії Seadrill. У свою чергу, Seadrill повідомила, що заробила на перепродажі установки 18 млн доларів, реалізувавши її британському покупцеві, що побажав залишитися невідомим, за 248,5 млн доларів.

Highway Investment Processing, як вказувало видання, заснована двома офшорними компаніями, директор однієї з цих компаній є також директором іншого учасника тендера - новозеландської Falcona.

Офіційний сайт Highway Investment Processing, за інформацією видання, створений за два тижні до проведення тендера.

Згодом глава правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН спростував звинувачення деяких ЗМІ в нецільовому використанні коштів при закупівлі бурової платформи.

Зокрема, в ефірі «5 каналу» Є.БАКУЛІН продемонстрував фінансові документи, які засвідчують, що кошти на придбання платформи надійшли безпосередньо від замовника - ДАТ «Чорноморнафтогаз» - заводу-виготівнику в Сінгапурі.

За словами Є.БАКУЛІНА, на сьогоднішній день безпосередньо заводу перераховано 202 млн дол., що складає 80% від вартості платформи. Залишок суми буде перерахований після введення платформи в експлуатацію.

Планується, що перша бурова установка «Петро Годованець» буде введена в експлуатацію на шельфі Чорного моря вже на початку 2012 року, друга - наприкінці 2012 року.

Графік роботи нової СПБУ «Петро Годованець» вже розписаний на кілька років вперед. Основним місцем її роботи стане нафтове родовище Суботинське, освоїти яке в короткий термін за допомогою діючих СПБУ з технічних причин неможливо.

Всі шість морських родовищ, які підприємство розробляє в Чорному і Азовському морях, були відкриті та освоєні за допомогою СПБУ «Таврида» і «Сиваш». Ці установки здатні працювати на глибині моря до 70 м і бурити свердловини до 5000 м. СПБУ «Петро Годованець» дозволить «Чорноморнафтогазу» вийти на глибини до 120 м з бурінням свердловин до 9000 м.

На нових глибинах, на яких «Чорноморнафтогаз» зможе вести роботи, зараз виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п'яти з них складають близько 70 млрд куб. м газу, а ресурси інших шести - понад 70 млн тонн нафти. Крім того, з'явиться можливість дорозвідувати діючі родовища, наприклад, морське газоконденсатне родовище «Штормове».

Довідка УНІАН. Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» - єдине підприємство в Україні, яке самостійно проводить розвідку, освоєння та розробку родовищ нафти і газу в українському секторі Чорного і Азовського морів, підготовку вуглеводневої сировини, її транспортування і зберігання.

«Чорноморнафтогаз» здійснює безперебійне постачання газом споживачів Криму. Є одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Криму і України.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».