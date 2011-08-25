«Чорноморнафтагаз» розпочав видобуток газу з третьої свердловини на новій платформі Архангельського родовища

Фахівці Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) підключили до підводного газопроводу третю свердловину на новій платформі БК-1 Архангельського родовища газу в північно-західній частині шельфу Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що, як і очікувалося, її дебет становить понад 40 тис. куб. м природного газу зав добу. Якщо перші дві свердловини було пробурено похилим способом у відкладах тартону, розташованих на глибині більш як 600 м, то третя – з мінімальним відхиленням у майкопські відклади, 900 м нижче морського дна.

Після введення в експлуатацію третьої свердловини добовий відбір з БК-1 становить близько 130 тис. куб. м природного газу.

Зараз на самопідіймальній плавучій буровій установці «Таврида» готуються до буріння четвертої свердловини. Очікується, що після введення в експлуатацію всіх десяти свердловин, намічених до буріння, видобуток природного газу з нової платформи БК-1 на Архангельському родовищі становитиме близько 0,5 млн. куб. М за добу.

Блакитне паливо, що видобувається з трьох вже введених в експлуатацію свердловин, надходить по новому двокілометровому підводному газопроводу на центральну технологічну платформу ЦТП-7 Архангельського родовища і далі – на берег, в газотранспортну систему Криму.

Нагадаємо, що Архангельське газове родовище розташоване за 70 км від берега при глибині моря 51 м і є другим родовищем, яке «Чорноморнафтогаз» дооблаштовує цього року. У червні завершилися основні роботи на розконсервованій технологічній платформі БК-11 Голіцинського газоконденсатного родовища.

У 2011 році на виконання доручень Президента України, Кабінету міністрів щодо збільшення вітчизняного видобутку нафти і газу і за фінансової підтримки акціонера - НАК «Нафтогаз України» - «Чорноморнафтогаз» дооблаштовує два діючі і освоює одне нове родовище. Нові потужності Архангельського і Голіцинського родовищ дадуть «Чорноморнафтогазу» змогу підтримати щорічний видобуток природного газу на рівні більш як мільярд кубометрів.