«Нафтогаз» збільшив освоєння капітальних інвестицій на 25,6%

Підприємства, що входять в структуру НАК «Нафтогаз України», в січні-липні збільшили освоєння капітальних інвестицій на 25,6%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 2 млрд. 983,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошують, що в цілому підприємства, що належать до Міненерговугілля, в січні-липні освоїли 5 млрд. 711,7 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 26,6% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", збільшили освоєння капітальних інвестицій на 34,7%, порівняно з 2009 роком, до 4 млрд. 885,2 млн. грн.

В цілому підприємства, що належать до Міненерговугілля, в 2010 році освоїли 9 млрд. 807,0 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 2,7% більше, ніж за 2009 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.