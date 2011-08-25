НКРЕ підвищила «зелені» тарифи на вересень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел, на вересень 2011 року в середньому на 1,25%, в порівнянні з встановленими для серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 25 серпня.

Зокрема, тариф на електроенергію, вироблену на вітроустановках, підвищений до 129,69 коп. за кВт/год, з біомаси - до 142,03 коп. за кВт/год, на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) - до 88,92 коп. за кВт/год, на сонячну енергію, вироблену установками, які розташовані на землі, - до 533,54 коп. за кВт/ год, змонтованими на дахах - до 489,08 коп. за кВт/год (усі без ПДВ).

Нагадаємо, «зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначений коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи коригуються комісією в залежності від курсу гривні до євро на дату їх розрахунку на наступний місяць.