НКРЕ зберегла граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетників

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла незмінними на вересень граничні рівні цін на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій. Ціни збережені на серпневому рівні - до 3023,5 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні комісії.

Як повідомляв УНІАН, на липень рівень граничних цін на газ для зазначених категорій споживачів був збільшений НКРЕ на 18,4% - до 3023,5 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання). Ціни були переглянуті виходячи з прогнозної вартості імпортного газу для України в третьому кварталі на рівні 355-357 дол. за тис. куб. м.

Граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетників коригуються НКРЕ щомісячно з урахуванням ціни імпортного ресурсу, а також коливань курсу гривні до долара.