НКРЕ видала ліцензію і затвердила тариф для «Альфа Солар»

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) видала ліцензію на виробництво електроенергії, а також затвердила «зелений» тариф для ТОВ «Альфа Солар», яка експлуатує першу чергу сонячної електростанції (СЕС) в селі Перово (АР Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 25 серпня.

Ліцензія видана терміном на 20 років. Тариф для компанії встановлений на рівні затвердженого тарифу на електроенергію, вироблену сонячними установками, які розташовані на землі.

Як повідомляв УНІАН, австрійська компанія Activ Solar (девелопер) завершила будівництво і почала введення в експлуатацію першої черги геліоелектростанції в селі Перово (АР Крим), встановленою електричною потужністю 20 МВт. Перша черга станції побудована на користь ТОВ «Альфа Солар».

Прогнозний річний обсяг виробництва електроенергії на першій черзі СЕС - 26,5 млн. кВт/год. На сьогоднішній день це найбільша однорядна сонячна система, встановлена в регіоні.