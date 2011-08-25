Рівень розрахунків за спожитий газ в Україні скоротився до 85,8%

Упродовж січня-липня підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 27 млрд. 606,1 млн. куб. м природного газу на загальну суму 49 млрд. 649,9 млн. грн, за які сплачено 42 млрд. 582,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що рівень розрахунків усіх споживачів за газ у січні-липні скоротився на 0,9 процентного пункту, порівняно з аналогічним періодом 2010 року до 84,9%.

Довідка УНІАН. У 2010 році підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газу на загальну суму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за які сплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Рівень розрахунків усіх споживачів за газ у 2010 році збільшився на 0,1 процентного пункту, порівняно з 2009 роком до 86,5%.