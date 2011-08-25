Борг внутрішніх споживачів за газ перевищив 20 млрд. грн. – Міненерговугілля

Заборгованість внутрішніх споживачів за спожитий природний газ з урахуванням боргів 1999-2011 рр. станом на 1 серпня становить 20 млрд. 891,0 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що приріст заборгованості за 7 місяців 2011 року становить 7 млрд. 67,2 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, упродовж січня-липня 2011 р. підприємства, що входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили внутрішнім споживачам 27 млрд. 606,1 млн. куб. м природного газу на загальну суму 49 млрд. 649,9 млн. грн, за який сплачено 42 млрд. 582,6 млн. грн.