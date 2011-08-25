Україна за 7 місяців збільшила експорт електроенергії на 32%

Україна у січні-липні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 32,3%, або на 749,7 млн. кВт/год., порівняно з січнем-липнем 2010 року – до 3,073 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

У липні ц.р. експорт електроенергії з України зріс у 2,7 разу, або на 384,3 млн. кВт/год., порівняно з липнем 2010 року – до 600,7 кВт/год.

У січні-липні експорт української електроенергії до країн Східної Європи збільшився більш ніж утричі, або на 1,137 млрд. кВт/год. – до 1,682 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з української сторони у східноєвропейському напрямі є ТОВ «Східенерго», що входить до структури приватного енергохолдингу ДПЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс більш ніж у 5 разів – до 1,140 млрд. кВт/год., до Словаччини – у 2,1 разу, до 542,3 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Польщі з України у січні-липні ц.р. не здійснювалися.

Експорт електроенергії до Молдови, який здійснює дочірня компанія ДПЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-липня зріс до 301,2 млн. кВт/год. проти 8 млн. кВт/год. за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії у даному напрямі «Пауер Трейд» почала з квітня цього року.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 1,033 млрд. кВт/год., що на 41,6% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, у травні ц.р. українські компанії припиняли експорт електроенергії до Білорусі у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на фоні різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт у цьому напрямі було відновлено 1-2 липня після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за попередніми поставками.

Крім того, у травні-червні у рамках договору про погодинну міждержавну торгівлю електроенергією ДПЗД "Укрінтеренерго" поставило до Росії 55,5 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як у січні-квітні поточного року поставки в цьому напрямі не здійснювалися.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Україна у 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або на 109,8 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДПЕК) – східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДПЕК) – молдавський напрям, ДПЗД "Укрінтеренерго" – білоруський напрям.