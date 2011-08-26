Ціна нафти незначно змінилася на тлі очікування заяв глави ФРС США

На світових торгах у п'ятницю, 26 серпня, ціни на нафту змінюються різноспрямовано на тлі очікувань виступу глави ФРС США Бена Бернанке, який може заявити про нові заходи щодо стимулювання американської економіки.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже впала на 0,15 долара, або на 0,18% - до 85,15 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,05 долара, або на 0,05% - до 110,67 долара за барель, повідомляє Bloomberg.

Крім того, на ринки продовжує впливати наближення урагану "Айрін" третьої категорії небезпеки за шкалою Саффіра-Сімпсона, який вже пройшов територією Куби, Гаїті, загрожує Багамам, а також, за прогнозами метеорологів, зачепить усе східне узбережжя США.