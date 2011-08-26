І Росія, і Євросоюз потребують співробітництва з Україною - Азаров

Російська Федерація і Європейський Союз потребують співпраці з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Країна по території більша, ніж будь-яка європейська країна, значна за чисельністю населення, стратегічно важливо розташована, через яку проходять транзитні шляхи по подачі енергоносіїв до Європи. А хіба ця країна не потрібна Європі? Це ж до якої міри треба не любити свою країну, не поважати її, щоб ставити так питання і вселяти нашим людям, що ми нікому не потрібні. Ми надзвичайно потрібні і Росії, і Європейському Союзу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що саме тому і Росія, і ЄС висувають свої умови.

За словами прем'єра, якщо б Україна була не потрібна, то з нею б не вівся діалог. «Ми ведемо інтенсивні переговори з Росією і ведемо інтенсивні переговори з Європейським Союзом. А це означає, що ми взаємозалежні і надзвичайно потребуємо один одного. Жодного дня не проходить, щоб ми не зустрічалися з представниками Європи», - зазначив М.АЗАРОВ.