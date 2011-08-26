Грищенко відбув з одноденним візитом до Азербайджану

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відбув з одноденним візитом до Азербайджанської Республіки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, під час зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром МАМЕД'ЯРОВИМ планується обговорити стан виконання домовленостей, досягнутих президентами України і Азербайджану 28 квітня, а також реалізацію першочергових завдань, які будуть сприяти подальшому поглибленню співробітництва між двома країнами в економічній, енергетичній та інших сферах двосторонніх відносин.

Програмою перебування К.ГРИЩЕНКА в Баку також передбачені зустрічі з прем'єр-міністром і першим заступником прем'єр-міністра Азербайджану.