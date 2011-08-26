Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює важливість створення безпечних умов праці шахтарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив виступаючи в Донецьку на Всеукраїнському урочистому зібранні, присвяченому Дню шахтаря.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, останні аварії на шахтах «Суходольська-Східна», ім. Бажанова і «Краснокутська» показали, що це питання все ще залишається нагальним.

«Ми сумуємо за загиблими шахтарями. Світла пам'ять справжнім героям нелегкої шахтарської праці завжди буде в наших серцях», - сказав Президент.

У зв'язку з цим він заявив, що в даний час активно ведеться пошук інвестицій, які повинні бути спрямовані на створення безпечних умов праці гірників, забезпечення поступового переходу до стандартів безпеки, які застосовуються провідними європейськими вугільними підприємствами.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, вже досягнута домовленість з Китайською Народною Республікою про заснування спільного пілотного проекту з модернізації шахти ім. Мельникова в Луганській області.

За словами Президента, у вітчизняну вугільну галузь України планує залучити 1 млрд доларів китайських інвестицій.