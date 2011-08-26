Росія з 1 вересня збільшить мито на експорт нафти на 1,3%

Уряд Російської Федерації затвердив збільшення експортного мита на нафту з 1 вересня на 5,9 долара, або на 1,3%, - до 444,1 долара за тонну з нинішніх 438,2 долара за тонну.

Відповідна постанова розміщена у випуску "Российской газеты" (номер за 26 серпня ц.р.), передає РІА "Новости".

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію складе 205,1 долара за тонну проти діючої в серпні ставки 201 долар за тонну.

Мито на світлі нафтопродукти з 1 вересня зросте до 297,5 долара за тонну з нинішніх 293,6 долара за тонну, на темні нафтопродукти - до 207,4 долара за тонну з 204,6 долара за тонну.

Мита на темні та світлі нафтопродукти розраховуються за методикою, затвердженою постановою уряду РФ від 27 грудня 2010 року. Згідно з цим документом, мита на темні нафтопродукти з лютого 2011 року становлять 46,7%, а на світлі - 67% від нафтового мита.

До світлих нафтопродуктів, на які поширюються мита, відносяться легкі дистиляти, середні дистиляти, газойлі, бензол, толуол, ксилоли. До темних нафтопродуктів віднесені рідкі палива, масла, відпрацьовані нафтопродукти; нафтовий вазелін, мінеральні воски та аналогічні продукти; нафтовий кокс, нафтовий бітум та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід.

У вересні збережеться чинна методика розрахунку експортного мита на бензини: мито на прямогонний і товарний бензин з 1 травня 2011 року було підвищено до 90% від мита на сиру нафту на тлі проблем з бензином у ряді регіонів РФ. Ставка експортного мита на бензин з 1 вересня зросте до 399,7 долара за тонну з діючих 394,4 долара за тонну. Експортне мито на зріджений газ з 1 вересня підвищиться до 192 доларів за тонну з нинішніх 182,8 долара за тонну.