НКРЕ та Мінрегіонбуд передадуть Нацкомпослуг копії ліцензій тепло- і водопостачальних підприємств

Кабінет Міністрів рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики і Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства передати Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг копії ліцензій тепло- і водопостачальних підприємств.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 791-р від 17 серпня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін рекомендував НКРЕ та Мінрегіонбуду надати в місячний термін Нацкомісії регулювання ринку компослуг завершені в установленому порядку копії виданих ліцензій на ведення господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, яка виробляється на теплоцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), поставки та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, централізованого водопостачання і водовідведення та ліцензійних справ.

Як зазначається у повідомленні, крім зазначених документів, Нацкомуслуг також повинні надати копії нормативно-правових актів з питань визначення ліцензійних умов ведення госпдіяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, яка виробляється на теплоцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії), поставки та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, централізованого водопостачання і водовідведення; здійснення контролю над дотриманням зазначених ліцензійних умов; формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, на централізоване водопостачання та водовідведення.

У документі також сказано, що Нацкомуслуг розміщується по вул. Димитрова, 24 у Києві на умовах оренди.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг має намір перевірити тарифи тепло- і водопостачальних підприємств до кінця поточного року.