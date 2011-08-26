На переоснащення держшахт буде залучено 2,5 млрд грн кредитів

Державне підприємство «Вугілля України» веде переговори з українськими та іноземними банками про залучення 2,5 млрд грн кредитів для виконання програм технічного переоснащення державних вуглевидобувних підприємств.

Про це в інтерв'ю в офіційній пресі заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор ПОПОВИЧ.

За його словами, отримання кредитних коштів очікується в поточному кварталі.

І.ПОПОВИЧ зазначив, що з другої половини 2010 року за рахунок довгострокових кредитів ряду банків державні вугледобувні об'єднання придбали обладнання для 88 лав на загальну суму понад 1 млрд грн. Завдяки позиками введено в експлуатацію 43 лави, 35 лав знаходяться в активній стадії фінансування, поставок та монтажу обладнання.

Крім того, в рамках лізингових програм для держшахт закуплено обладнання на 1,1 млрд грн, поставлене зарубіжними лізинговими компаніями. Це дало можливість ввести в роботу 4 високонавантажених лави, а також відновити роботу шахти «Горська» (ДП «Первомайськвугілля», Луганська обл.), Видобуток на якій було припинено у 2006 році.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року «Вугілля України» відкрив у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" («Укрексімбанк») кредитну лінію на суму 1 млрд грн. Кредитна лінія відкрита на період з грудня 2010 року по грудень 2011 року.

Залучені в банку кошти планувалося спрямувати на закупівлю гірничо-шахтного обладнання на умовах фінансового лізингу для державних вуглевидобувних підприємств. Передбачалося, що «Вугілля України» буде виступати адміністратором кредитного ресурсу, перерозподіляючи його на конкретні проекти на державних вуглевидобувних підприємствах через інвестиційний фонд з підтримки держшахт.

Довідка УНІАН. ДП "Вугілля України" є оператором оптового ринку вугільної продукції України. У рамках реформування державного вугільного сектора підприємство планується ліквідувати у 2012 році.