«Схід Солар» має намір побудувати СЕС в Миколаївській області

Миколаївська обласна державна адміністрація дозволила розробку проектної документації для надання в оренду компанії ТОВ «Схід Солар» 107,9749 га для будівництва та обслуговування сонячної електростанції в Березанському районі Миколаївської області.

Про це сказано в розпорядженні тимчасово виконуючого обов`язки голови обладміністрації, першого заступника голови Геннадія НІКОЛЕНКА від 9 серпня, текст якого розміщений на офіційному сайті ОДА.

Згідно з документом, землю планують передати в оренду на 49 років.

Компанії «Схід Солар» запропоновано подати розроблену технічну документацію та проект землевідведення в облдержадміністрацію і в Березанську районну раду на затвердження.