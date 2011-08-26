«Схід Солар» має намір побудувати СЕС в Миколаївській області
17:53, 26 серпня 2011Енергетика
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Миколаївська обласна державна адміністрація дозволила розробку проектної документації для надання в оренду компанії ТОВ «Схід Солар» 107,9749 га для будівництва та обслуговування сонячної електростанції в Березанському районі Миколаївської області.
Про це сказано в розпорядженні тимчасово виконуючого обов`язки голови обладміністрації, першого заступника голови Геннадія НІКОЛЕНКА від 9 серпня, текст якого розміщений на офіційному сайті ОДА.
Згідно з документом, землю планують передати в оренду на 49 років.
Компанії «Схід Солар» запропоновано подати розроблену технічну документацію та проект землевідведення в облдержадміністрацію і в Березанську районну раду на затвердження.
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