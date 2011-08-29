Неподалік Рівного будують завод, на якому з відходів вироблятимуть паливо

Неподалік Рівного розпочалося будівництво сміттєпереробного заводу, на якому з відходів вироблятимуть паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова Рівного Володимир ХОМКО повідомив журналістів, що весь процес переробки сміття на сурогатне паливо буде екологічно безпечним.

Відкриття заводу вирішить проблему утилізації сміття, оскільки міський полігон відходів майже вичерпав свій ресурс.

Будівництво, придбання обладнання та реконструкція печей, в яких спалюватимуть сурогатне паливо, коштуватимуть німецьким інвесторам 16 млн. євро.

Одержане паливо відправлятимуть на завод компанії «Дікергоф» (колишній ВАТ «Здолбунівський цементно-шиферний комбінат»), де його використовуватимуть у виробничому процесі.

На думку фахівців, аналогів такого сміттєпереробного заводу, що будують поблизу Рівного, немає у жодній країні СНД, а в усій Європі таких заводів лише вісім.

Як зазначив В.ХОМКО, на сміттєпереробному заводі перероблятиметься 90% сміття, що збирається у Рівному.

Підприємство перероблятиме тільки те сміття, що пролежало на свіжому повітрі не більше трьох діб. Тому нині міська влада вирішує, що робити із тисячами тонн накопичених на звалищі відходів.

Новий сміттєпереробний завод має запрацювати уже за три місяці і до нового року виробити перші партії сурогатного палива.