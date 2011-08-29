Ціна нафти змінилася різноспрямовано на тлі ситуації в США та Лівії

На світових торгах у понеділок, 29 серпня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі виступу голови ФРС Бена Бернанке у п'ятницю, а також повідомлень про можливість відновлення роботи нафтового терміналу в лівійському порту Тобрук.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 0,11 долара, або на 0,13% - до 85,48 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,35 долара, або на 0,31% - до 111 доларів за барель.

Виступаючи на конференції економістів в американському місті Джексон Хоул в п'ятницю, глава ФРС Бен Бернанке озвучив прогноз про збереження помірного зростання економіки США, однак не сказав нічого про додаткові заходи її стимулювання. Комітет з відкритих ринків, за його словами, продовжить проводити моніторинг поточної ситуації, а також макроекономічних показників, що надходять. У той же час "відновлення економіки потребує якогось часу, протягом якого можуть бути спади, пов'язані зі збільшенням фінансових ризиків, щодо яких слід зберігати пильність", передає Bloomberg.

Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення з посиланням на представника нафтової компанії AGOCO, контрольованої повстанцями, що робота на лівійських родовищах Сарир і Мессла (Sarir and Messla) почнеться в середині вересня, що дозволить наприкінці вересня відправити перші партії сирої нафти на експорт з терміналу в порту Тобрук.