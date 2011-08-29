Перший енергоблок Запорізької АЕС підключено до мережі після ремонту

Енергоблок № 1 Запорізької АЕС 28 серпня у 17.47 підключений до енергомережі після завершення планового капітального ремонту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Енергоблок перебував на ремонті з 2 червня.

Таким чином, сьогодні на українських АЕС працюють 10 з 15 енергоблоків. Тривають планові ремонти на других енергоблоках ЗАЕС, Рівненської АЕС, № 2 Южно-Української АЕС та Хмельницької АЕС. Енергоблок № 1 Рівненської АЕС виведено у резерв.

Диспетчерські графіки генерації сьогодні для станцій становлять: для ЗАЕС - 4720 МВт, РАЕС - 1900 МВт, ЮУАЕС - 1850 МВт, ХАЕС - 1010 МВт.