«Свердловантрацит» залучив 100 млн грн у "Ощадбанку Росії"

Державне вуглевидобувне об'єднання «Свердловантрацит» (Свердлов, Луганська обл.) залучило дві непоновлювані кредитні лінії на 40 млн грн і 60 млн грн у ПАТ «Дочірній банк Ощадбанку Росії».

Про це йдеться у повідомленні підприємства щодо підсумків відповідних торгів, оприлюдненому на інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, лінії залучаються на 1 рік під 14,4% річних. Кредитні договори сторони підписали 19 серпня.

Цільовим призначенням кредиту є рефінансування поточної заборгованості, закупівля гірничо-шахтного обладнання і матеріалів, палива та електроенергії, оплата виконаних робіт і послуг, виплата заробітної плати і нарахувань на неї, сплата податків до бюджету.

Предметом застави є вугільна продукція, яка буде видобута у 2011-2013 рр.. і майнові права об'єднання.

У тендері також брали участь «ВТБ Банк» і ЗАТ «Промінвестбанк».

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. «Свердловантрацит» залучив у ПАТ «Ощадбанк» 2 кредитні лінії сумарним розміром 110 млн грн.

У липні «Свердловантрацит» залучив 5 мультивалютних кредитних ліній у ПАТ «ВТБ Банк» і ВАТ «Укрсоцбанк» сумарним розміром 326,5 млн грн.

Довідка УНІАН. ДП «Свердловантрацит» створено у 1934 році. До складу підприємства входять 26 підрозділів, у тому числі 5 шахт із загальною річною виробничою потужністю 5,25 млн тонн рядового вугілля і 3 збагачувальних фабрики.

У липні 2010 року «Свердловантрацит» і енергохолдинг ДТЕК уклали договір про співпрацю, у рамках якого донецька компанія має намір вкласти в держпідприємство близько 200 млн грн. У квітні ц.р. Кабмін дозволив передачу в концесію цілісного майнового комплексу ДП «Свердловантрацит». Відповідний конкурс планує провести Фонд державного майна.