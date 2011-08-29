Міськрада дозволила «Херсонтеплоенерго» відкрити кредитну лінію

Депутати міської ради Херсона дозволили КП «Херсонтеплоенерго» відкрити кредитну лінію в сумі до 10 млн грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії, відповідне рішення прийнято на сесії 26 серпня.

Відповідно до рішення, кредитна лінія буде відкрита підприємству під заставу майна КП або майнових прав підприємства з оформленням відповідних договорів. Відсоткова ставка по кредиту буде в межах 16% річних. На даний момент проводиться тендер з визначення банку, який прокредитує КП «Херсонтеплоенерго».

У повідомленні вказується, що кредит необхідний підприємству для підготовки до опалювального сезону 2011-2012 рр.., а також для розрахунків за використаний раніше природний газ. КП «Херсонтеплоенерго» не має боргів з обов'язкових платежів, електроенергії та виплати зарплати, однак тарифи за теплову енергію, встановлені Національною комісією з регулювання електроенергетики з 1 січня поточного року, відшкодовують в середньому 80% витрат на її виробництво. Також підприємству за минулий опалювальний сезон заборгували бюджетні організації та установи в сумі 1,983 млн грн. Тому у КП створився дефіцит оборотних коштів, а це ускладнює фінансовий стан підприємства і затримує підготовку до роботи в зимових умовах у 2011/2012 рр..

Довідка УНІАН. КП "Херсонтеплоенерго" разом з ТОВ "Херсонтепломережі", ВАТ "Херсонська ТЕЦ" та ПП "Херсонтеплогенерація" забезпечує централізоване теплопостачання Херсона.